Український легкоатлет став переможцем етапу Діамантової ліги у Монако

Олег Дорощук / © Associated Press

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Український стрибун у висоту Олег Дорощук, який у березні цього року здобув "золото" чемпіонату світу в приміщенні, став переможцем етапу Діамантової ліги у Монако.

25-річний українець тріумфував з результатом 2,32 метра. Срібним призером став британець Кімані Джек (2,30 м), а "бронзу" виграв індієць Аніл Кушаре (2,26 м).

Для Дорощука це друга в кар'єрі перемога на етапах Діамантової ліги. Вперше Олег тріумфував на етапі в Брюсселі минулого року, коли завершив змагання з результатом 2,25 м.

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Водночас українець продовжив серію подіумів, яка триває від 2024 року, до дев'яти стартів — ще жодного разу не фінішував за межами топ-3. Окрім двох золотих медалей на рахунку українця "срібло" та чотири "бронзи" на етапах змагань, і два срібла у фіналах Діамантової ліги

Діамантова ліга, Монако. Стрибки у висоту (чоловіки)

1. Олег Дорощук (Україна) — 2,32 м

2. Кімані Джек (Велика Британія) — 2,30 м

3. Аніл Кушаре (Індія) — 2,26 м

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Раніше повідомлялося, що Магучіх вдруге в кар'єрі стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту.

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