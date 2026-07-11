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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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32
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Український легкоатлет став переможцем етапу Діамантової ліги у Монако

Олег Дорощук здобув "золото" престижних змагань зі стрибків у висоту.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олег Дорощук

Олег Дорощук / © Associated Press

Український стрибун у висоту Олег Дорощук, який у березні цього року здобув "золото" чемпіонату світу в приміщенні, став переможцем етапу Діамантової ліги у Монако.

25-річний українець тріумфував з результатом 2,32 метра. Срібним призером став британець Кімані Джек (2,30 м), а "бронзу" виграв індієць Аніл Кушаре (2,26 м).

Для Дорощука це друга в кар'єрі перемога на етапах Діамантової ліги. Вперше Олег тріумфував на етапі в Брюсселі минулого року, коли завершив змагання з результатом 2,25 м.

Водночас українець продовжив серію подіумів, яка триває від 2024 року, до дев'яти стартів — ще жодного разу не фінішував за межами топ-3. Окрім двох золотих медалей на рахунку українця "срібло" та чотири "бронзи" на етапах змагань, і два срібла у фіналах Діамантової ліги

Діамантова ліга, Монако. Стрибки у висоту (чоловіки)

1. Олег Дорощук (Україна) — 2,32 м

2. Кімані Джек (Велика Британія) — 2,30 м

3. Аніл Кушаре (Індія) — 2,26 м

Раніше повідомлялося, що Магучіх вдруге в кар'єрі стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
32
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