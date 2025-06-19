ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
1 хв

Український легкоатлет загинув на війні з російськими окупантами

Віталій Римарук спеціалізувався на метанні диску.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віталій Римарук

Віталій Римарук

Український метальник диску Віталій Римарук загинув на війні проти російських окупантів.

Трагічну новину повідомила Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ).

Римаруку було 26 років. Віталій – чемпіон України серед молоді та призер юніорського рівня. У нього залишилася дружина та маленька донька.

"Ми висловлюємо глибокі співчуття родині героя та дякуємо йому за його мужність та відданість. Завдяки таким людям, як він, ми маємо шанс жити і продовжувати боротися.

Закликаємо світову спільноту звернути увагу на черговий злочин, скоєний державою-агресоркою. Цього не повинно бути. Ще одна втрата, яка розбиває серце української легкоатлетичної родини", – йдеться в дописі.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув майстер спорту України зі стрибків у воду Микита Козубенко.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie