Український легкоатлет загинув на війні з російськими окупантами

Віталій Римарук

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Український метальник диску Віталій Римарук загинув на війні проти російських окупантів.

Трагічну новину повідомила Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ).

Римаруку було 26 років. Віталій – чемпіон України серед молоді та призер юніорського рівня. У нього залишилася дружина та маленька донька.

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"Ми висловлюємо глибокі співчуття родині героя та дякуємо йому за його мужність та відданість. Завдяки таким людям, як він, ми маємо шанс жити і продовжувати боротися.

Закликаємо світову спільноту звернути увагу на черговий злочин, скоєний державою-агресоркою. Цього не повинно бути. Ще одна втрата, яка розбиває серце української легкоатлетичної родини", – йдеться в дописі.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув майстер спорту України зі стрибків у воду Микита Козубенко.