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Український легкоатлет загинув на війні з російськими окупантами
Віталій Римарук спеціалізувався на метанні диску.
Український метальник диску Віталій Римарук загинув на війні проти російських окупантів.
Трагічну новину повідомила Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ).
Римаруку було 26 років. Віталій – чемпіон України серед молоді та призер юніорського рівня. У нього залишилася дружина та маленька донька.
"Ми висловлюємо глибокі співчуття родині героя та дякуємо йому за його мужність та відданість. Завдяки таким людям, як він, ми маємо шанс жити і продовжувати боротися.
Закликаємо світову спільноту звернути увагу на черговий злочин, скоєний державою-агресоркою. Цього не повинно бути. Ще одна втрата, яка розбиває серце української легкоатлетичної родини", – йдеться в дописі.
Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув майстер спорту України зі стрибків у воду Микита Козубенко.