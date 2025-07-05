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Український метальник молота став призером етапу Діамантової ліги в Юджині
Михайло Кохан вдруге в сезоні виграв медаль Діамантової ліги в метанні молота.
Український метальник молота Михайло Кохан став бронзовим призером етапу Діамантової ліги в американському Юджині.
24-річний українець посів третє місце з результатом 79,27 метра.
"Золото" з історичним рекордом Діамантової ліги здобув американець Руді Вінклер (83,16 метра), а "срібло" виграв чинний олімпійський чемпіон канадець Ітан Кацберг (81,73 метра).
Кохан вдруге в сезоні виборов медаль Діамантової ліги в метанні молота. У червні він виграв "срібло" на етапі в норвезькому Осло.
Додамо, що наприкінці червня Михайло переміг на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, показавши найкращий результат у своїй кар'єрі – 81,66 метра.
Зазначимо, що на Олімпіаді-2024 Кохан завоював бронзову медаль з результатом 79,39 метра, виборовши першу олімпійську нагороду в кар'єрі.
На Іграх-2020 у Токіо він зупинився за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 80,39 метра.
Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх перемогла на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики.