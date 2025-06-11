Український метальник молота виграв "срібло" на етапі Діамантової ліги в Осло

Михайло Кохан / © Associated Press

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Український метальник молота Михайло Кохан став срібним призером етапу Діамантової ліги в норвезькому Осло.

24-річний українець завершив змагання з результатом 79,95 метра.

У боротьбі за "золото" Михайло поступився чемпіону Оілмпіади-2024 в Парижі канадцю Ітану Кацбергу (80,19 метра). "Бронзу" взяв норвежець Томас Мардаль (78,25 метра).

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Для Кохана ці змагання стали першими від серпня 2024 року на рівні Діамантової ліги, коли він завоював "срібло" на етапі в Сілезії.

Зазначимо, що змагання з метання молота не входять до переліку "діамантових" дисциплін. Основна частина етапу Діамантової ліги в Осло запланована на четвер, 12 червня.

До слова, рекордом поточного сезону для Кохана залишається результат 80,73 метра, який він показав у квітні на Міжнародному кубку Анталії, що відбувся у Туреччині.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 Кохан завоював бронзову медаль з результатом 79,39 метра, виборовши першу олімпійську нагороду в кар'єрі.

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На Іграх-2020 у Токіо він зупинився за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 80,39 метра.