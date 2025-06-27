Український метальник молота з рекордом тріумфував на командному ЧЄ з легкої атлетики

Михайло Кохан / © Associated Press

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Український метальник молота Михайло Кохан переміг на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який триває в іспанському Мадриді.

24-річний українець тріумфував з результатом 81,66 метра – це його новий особистий рекорд.

До сьогодні найкращим у кар'єрі Михайла був результат 81,14 метра, показаний у вересні 2024 року на змаганнях у хорватському Загребі.

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81,66 метра Кохана – найкращий результат України у метанні молота за 21 рік. Це повторення дев'ятого найкращого результату в українській історії у цій дисципліні.

Командний чемпіонат Європи-2025 з легкої атлетики (метання молота, чоловіки)

1. Михайло Кохан (Україна) – 81,66 метра

2. Мерлін Гуммель (Німеччина) – 81,27 метра

3. Бенсе Галаш (Угорщина) – 80,63 метра

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Зазначимо, що на Олімпіаді-2024 Кохан завоював бронзову медаль з результатом 79,39 метра, виборовши першу олімпійську нагороду в кар'єрі.

На Іграх-2020 у Токіо він зупинився за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 80,39 метра.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Юлія Левченко з особистим рекордом сезону виграла "срібло" на етапі Континентального туру в чеському Брно.