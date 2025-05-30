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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Український метальник молота здобув "золото" на етапі Континентального туру в Польщі

Михайло Кохан учетверте тріумфував на міжнародних змаганнях цього року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Михайло Кохан

Михайло Кохан / © Associated Press

Український метальник молота Михайло Кохан виграв золоту медаль на етапі Континентального туру в польському Бидгощі.

24-річний українець здобув перемогу з результатом 79,84 метра.

У боротьбі за нагороду найвищого ґатунку Кохан випередив німця Мерліна Гуммеля (79,31 метра) з чинним віцечемпіоном Європи Бенце Галашем (79,26 метра).

Для Михайла це четверта перемога на міжнародних змаганнях цього року. Рекордом сезону для нього залишається результат 80,73 метра, який він показав у квітні в Анталії.

На Олімпіаді-2024 в Парижі Кохан завоював бронзову медаль з результатом 79,39 метра, виборовши першу олімпійську нагороду в кар'єрі.

На Іграх-2020 у Токіо він зупинився за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 80,39 метра.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула "золото" на етапі Континентального туру в Токіо.

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