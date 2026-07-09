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Український надважковаговик вийде у ринг проти жертви Ф'юрі та Джошуа: дата і місце бою
Владислав Сіренко проведе поєдинок проти шведа Отто Валліна.
Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) проведе бій проти шведа Отто Валліна (28-3, 16 КО).
Про це офіційно повідомив промоушен Zuffa Boxing, який є організатором цього поєдинку.
10-раундовий поєдинок стане головним боєм прелімів на шоу Zuffa Boxing 09, яке відбудеться 26 липня в театрі Infosys на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.
Для 31-річного українця це буде перший бій після єдиної поразки в кар'єрі, якої він зазнав у липні 2025 року від британця Соломона Дакреса в андеркарді реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.
35-річний Валлін востаннє виходив на ринг у листопаді минулого року, коли в другому раунді нокаутував американця Кріса Томаса.
У лютому 2025 року швед програв британцю Дереку Чісорі одностайним рішенням суддів. Після цього Отто розглядав завершення кар'єри.
Зазначимо, що за плечима Валлін є поєдинки з топами хевівейту. 2019 року він бився з британцем Тайсоном Ф'юрі, поступившись за очками, а 2023-го програв британцю Ентоні Джошуа технічним нокаутом у п'ятому раунді.
У межах цього ж вечора боксу виступить ще один українець — Сергій Дерев'янченко (15‑6, 10 КО) зійдеться в ринзі з американцем Джалілом Гекеттом (12‑1, 9 КО).
Раніше повідомлялося, що Усик відмовився від усіх своїх титулів у надважкій вазі.