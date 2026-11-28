Андрій Новицький / instagram.com/novitskyi_rmp

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Український боксер надважкої ваги Андрій Новицький (16-1, 12 КО) зазнав поразки нокаутом від мексиканця Сезара Наварро (16-5, 14 КО) у поєдинку, який відбувся в ніч проти 28 листопада у місті Темекула (штат Каліфорнія, США).

Бій завершився у десятому раунді — Наварро потужними ударами звалив суперника на канвас, з якого українець уже не зміг піднятися. Рефері зафіксував дострокову перемогу мексиканського боксера.

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Для 31-річного Новицького це перша поразка у професійній кар'єрі. Він втратив пояс WBC International у надважкій вазі.

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Зазначимо, що Андрію двічі змінювали суперника перед поєдинком. Спершу він мав битися 7 листопада проти американця Нормана Нілі, потім з'явилася інформація, що його опонентом стане американець Кінгслі Ібех. Та зрештою українцю довелося провести бій саме з Наварро.

Раніше повідомлялося, що Вайлдер отримав нового суперника в андеркарді бою Ф'юрі — Джошуа.

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