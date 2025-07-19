Український надважковаговик зазнав поразки в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа

Владислав Сіренко – Соломон Дакрес / © Associated Press

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Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко програв британцю Соломону Дакресу в андеркарді бою-реваншу між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

30-річний Сіренко поступився Дакресу одноголосним рішенням суддів – 91:99, 92:98, 92:99.

Для Владислава це перша поразка у професійній кар'єрі. До цього він виграв усі свої 22 бої (19 – нокаутом).

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Зазначимо, що спочатку Сіренко повинен був битися з іншим українцем володарем пояса WBC International у надважкій вазі Андрієм Новицьким, але той знявся з поєдинку через травму.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком і Дюбуа розпочнеться близько 23:30 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.