Український стрибун у висоту здобув "бронзу" на етапі Діамантової ліги у Сілезії

Олег Дорощук / © Associated Press

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став бронзовим призером етапу Діамантової ліги у польській Сілезії.

24-річний уродженець Кропивницького посів третє місце з результатом 2,28 метра.

Переможцем став новозеландець Гаміш Керр (2,33 м), а "срібло" виборов американець Джувон Гаррісон (2,28 м), який обійшов українця за кількістю додаткових використаних спроб на попередніх висотах.

Зазначимо, що Дорощук уп'яте поспіль піднявся на п'єдестал на етапах Діамантової ліги.

Минулого сезону Олег виборов "срібло" у фіналі Діамантової ліги, підкоривши планку на висоті 2,31 метра. Із цим же результатом він став шостим у фіналі Олімпіади-2024 в Парижі.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх з рекордом змагань тріумфувала на етапі Діамантової ліги у Сілезії.