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Український стрибун у висоту здобув "срібло" етапу Діамантової ліги в Римі
Олег Дорощук успішно розпочав літній легкоатлетичний сезон.
Український стрибун у висоту Олег Дорощук став срібним призером етапу Діамантової ліги в Римі.
23-річний уродженець Кропивницького завершив змагання з результатом 2,30 метра. Цю висоту йому вдалося взяти з першої спроби.
Переможцем став південнокореєць Ву Санхьок, який зумів стрибнути на 2,32 метра. "Бронзу" забрав ямаєць Ромейн Бекфорд (2,26 метра).
Для Дорощука це друге "срібло" в кар'єрі на етапах Діамантової ліги. Також він має у своєму активі дві "бронзи".
Зазначимо, що етапом Діамантової ліги в Римі українець розпочав для себе літній легкоатлетичний сезон.
Цього року Олег здобув "золото" Євро з легкої атлетики у приміщенні, а на чемпіонаті світу в приміщенні посів п'яте місце.
Нагадаємо, минулого сезону Дорощук виборов "срібло" у фіналі Діамантової ліги, підкоривши планку на висоті 2,31 метра. Із цим же результатом Олег став шостим у фіналі Олімпіади-2024 в Парижі.