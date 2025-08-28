- Дата публікації
Український стрибун у висоту здобув "срібло" у фіналі Діамантової ліги-2025
Олег Дорощук удруге поспіль став віцечемпіоном фіналу сезону Діамантової ліги.
Український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув срібну медаль у фіналі Діамантової ліги-2025, який відбувся у швейцарському Цюриху.
24-річний уродженець Кропивницького посів друге місце з результатом 2,30 метра.
У фіналі українця обійшов лише чинний олімпійський чемпіон новозеландець Гаміш Керр, якому підкорилася висота 2,32 метра.
Бронзовим призером став американець Джувон Гаррісон – 2,25 метра.
Для Дорощука це друге поспіль "срібло" фіналу Діамантової ліги. Торік він також став віцечемпіоном цих змагань, показавши результат 2,31 метра.
Діамантова ліга. Фінал. Цюрих. Стрибки у висоту (чоловіки)
1. Гаміш Керр (Нова Зеландія) – 2,32 м
2. Олег Дорощук (Україна) – 2,30 м
3. Джувон Гаррісон (США) – 2,25 м.
Раніше повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх виборола "срібло" у фіналі Діамантової ліги-2025 у стрибках у висоту серед жінок.