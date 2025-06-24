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Український стрибун у висоту здобув "золото" на етапі Континентального туру в Чехії
Дмитро Нікітін виграв змагання в Остраві, обійшовши чинного віцечемпіона Європи у приміщенні.
Український стрибун у висоту Дмитро Нікітін став переможцем "золотого" етапу Континентального туру в чеському місті Острава.
25-річний українець виграв змагання з результатом 2,24 метра.
Срібним призером став чинний віцечемпіон Європи у приміщенні чех Ян Штефела (2,24 метра), якого Нікітін випередив завдяки меншій кількості спроб. "Бронзу" взяв італієць Марко Фассінотті (2,20 метра).
Наступним стартом Дмитра стане командний чемпіонат Європи з легкої атлетики, який відбудеться від 27 до 29 червня в іспанському Мадриді. Змагання з чоловічих стрибків у висоту відбудуться у суботу, 28 червня.
Раніше повідомлялося, що українка Юлія Левченко вперше за два роки виграла "золото" міжнародних змагань зі стрибків у висоту.