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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Український стрибун у висоту здобув "золото" на етапі Континентального туру в Чехії

Дмитро Нікітін виграв змагання в Остраві, обійшовши чинного віцечемпіона Європи у приміщенні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дмитро Нікітін

Дмитро Нікітін / © Associated Press

Український стрибун у висоту Дмитро Нікітін став переможцем "золотого" етапу Континентального туру в чеському місті Острава.

25-річний українець виграв змагання з результатом 2,24 метра.

Срібним призером став чинний віцечемпіон Європи у приміщенні чех Ян Штефела (2,24 метра), якого Нікітін випередив завдяки меншій кількості спроб. "Бронзу" взяв італієць Марко Фассінотті (2,20 метра).

Наступним стартом Дмитра стане командний чемпіонат Європи з легкої атлетики, який відбудеться від 27 до 29 червня в іспанському Мадриді. Змагання з чоловічих стрибків у висоту відбудуться у суботу, 28 червня.

Раніше повідомлялося, що українка Юлія Левченко вперше за два роки виграла "золото" міжнародних змагань зі стрибків у висоту.

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