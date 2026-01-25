- Дата публікації
-
Категорія
Проспорт
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 1 хв
Український сумоїст вдруге поспіль виграв Кубок Імператора – відео
Данило Явгусишин здобув престижний трофей, у фіналі здолавши японця.
Український сумоїст Данило Явгусишин вдруге поспіль виграв Кубок Імператора.
Престижні змагання Hatsu Basho відбулися в Токіо на "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena". У вирішальній сутичці 21-річний українець переміг японця Атаміфуджі.
Hatsu Basho – один з шести щорічних найпрестижніших гранд-турнірів сумо.
У листопаді минулого року Явгусишин став переможцем іншого гранд-турніру сумо – Kyushu Basho, який відбувся в японській Фукуоці.
Явгусишин – уродженець Вінниці. Після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України він разом зі своєю сім'єю переїхав до Німеччини.
2022 року Данило вирушив до Японії на запрошення капітана клубу сумо в університеті Кансай Арати Яманакі.
