Український сумоїст вдруге поспіль виграв Кубок Імператора – відео

Данило Явгусишин

Український сумоїст Данило Явгусишин вдруге поспіль виграв Кубок Імператора.

Престижні змагання Hatsu Basho відбулися в Токіо на "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena". У вирішальній сутичці 21-річний українець переміг японця Атаміфуджі.

Hatsu Basho – один з шести щорічних найпрестижніших гранд-турнірів сумо.

У листопаді минулого року Явгусишин став переможцем іншого гранд-турніру сумо – Kyushu Basho, який відбувся в японській Фукуоці.

Явгусишин – уродженець Вінниці. Після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України він разом зі своєю сім'єю переїхав до Німеччини.

2022 року Данило вирушив до Японії на запрошення капітана клубу сумо в університеті Кансай Арати Яманакі.

