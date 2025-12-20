ТСН у соціальних мережах

Український тренер Джошуа прокоментував його видовищну перемогу над Джейком Полом

Єгор Голуб і команда Олександра Усика готували Ей Джея до поєдинку з шоуменом.

Максим Приходько
Ентоні Джошуа та Єгор Голуб

Ентоні Джошуа та Єгор Голуб / instagram.com/iegor_golub

Єгор Голуб, український тренер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, прокоментував його перемогу нокаутом над відеоблогером Джейком Полом.

Голуб і команда володаря титулів WBA, WBC та IBF у хевівейті Олександра Усика готували Джошуа до цього поєдинку.

На фото, які опублікував Голуб, видно, що після перемоги над Полом на відеозв'язок з Джошуа вийшов Усик.

"Почати, чесно кажучи, непросто – думок дуже багато. Як і багато з вас, я спочатку просто не повірив, коли дізнався, де і з ким буду працювати.

Дякую команді Ready to Fight за можливість бути частиною цього процесу й навчатися. Те, що ці хлопці роблять із тілом спортсмена, – справжня наука, про це писатимуть в книжках. Бути частиною такого механізму – великий привілей.

Дякую Ентоні. Важко навіть уявити, який тиск він відчуває – і психологічний, і фізичний: постійна увага, очікування, відповідальність, величезний обсяг нової інформації, величезні навантаження. Найбільше в ньому захоплює те, що, попри свій статус і всі регалії, він готовий змінюватися, важко працювати й боротися насамперед із самим собою.

Про сьогоднішній бій скажу головне – це частина великої підготовки. Попереду ще багато роботи, і ми зробимо все, щоб створити найкращу версію Ентоні Джошуа. Люблю вас усіх і щиро дякую за підтримку", – написав Голуб на своїй сторінці в Instagram.

Ентоні Джошуа, Єгор Голуб і команда Олександра Усика / instagram.com/iegor_golub

Ентоні Джошуа, Єгор Голуб і команда Олександра Усика / instagram.com/iegor_golub

Нагадаємо, Джошуа нокаутував Пола у шостому раунді, до цього тричі відправивши його у нокдаун. Після бою зірка YouTube повідомив, що британець зламав щелепу йому в двох місцях, опублікувавши рентгенівський знімок.

Для 36-річного Джошуа це 29-та перемога на професійному рингу (26 – нокаутом) за 4 поразок, дві з яких він зазнав від українця Олександра Усика.

Ей Джей повернувся на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.

Поразка від Джошуа стала для 28-річного Пола лише другою у професійному боксі. Вперше шоумен програв у лютому 2023 року Томмі Ф'юрі, молодшому зведеному брату ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Також Джейк здобув 12 перемог (7 – нокаутом).

У попередньому бою Пол у червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим шоумен у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

