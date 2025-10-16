ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
1 хв

Український тріумф на Polish Open 2025: дебют дитячої національної збірної з карате під егідою Василя Костюка Актуально

11-12 жовтня у місті Бєльско-Бяла (Польща) відбувся відкритий міжнародний турнір Polish Open 2025, який зібрав понад 2700 атлетів із 33 країн світу. Україна виступила блискуче, виборовши 167 медалей (48 золотих, 39 срібних і 80 бронзових). Вона впевнено посіла перше місце у загальному заліку, залишивши позаду Польщу (15, 18, 25) та Данію (5, 5, 15).

Український тріумф на Polish Open 2025: дебют дитячої національної збірної з карате під егідою Василя Костюка

Особливою подією турніру став дебют дитячої національної збірної України з карате, яка вперше вийшла на міжнародну арену в офіційному статусі збірної команди. Її створення та участь у змаганні стали можливими завдяки повному фінансуванню з фонду розвитку дитячого спорту підприємця та мецената Василя Костюка.

“Назва “резервна збірна” для дитячої команди України з карате виправдовує себе на 200%. Через кілька років ці діти підкорюватимуть п’єдестали дорослого спорту”, - підкреслив головний тренер дитячої збірної з карате Олег Ястребов.

За його словами, перший офіційний виїзд у складі 22 юних атлетів став надзвичайно успішним: половина команди піднялась на п’єдестали, здобувши 11 медалей, серед яких 4 - золоті.

“Аналогів функціонування дитячих збірних із карате в Європі наразі немає. Ми - перші на європейському континенті, хто вибудовує системну підготовку майбутніх чемпіонів, мотивуючи дітей 10-13 років”, - підкреслив тренер.

Українська федерація карате та команда Василя Костюка продовжують розвивати ініціативу підтримки дитячого спорту. Наступним етапом для юних каратистів стане Юнацька ліга, що відбудеться 4-7 грудня у Венеції. Там команда планує підтвердити свій статус лідерів і здобути нові перемоги для України.

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie