Проспорт
91
Український волейболіст загинув на війні з російськими окупантами

Віталій Луцюк віддав життя за Україну під час виконання бойового завдання.

Віталій Луцюк

Віталій Луцюк / © Федерація волейболу України

На війні проти російських окупантів загинув український волейболіст Віталій Луцюк.

Трагічну звістку повідомила Федерація волейболу України.

Зазначається, що Луцюк загинув 13 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Степного на Сумщині.

30-річний спортсмен став до лав ЗСУ влітку 2025 року. Він був снайпером другої категорії розвідувальної роти 78-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Віталій з дитинства займався волейболом, грав за команду "Боярські барси", з якою став неодноразовим чемпіоном Києво-Святошинського району, призером чемпіонату України.

У загиблого воїна залишилися батьки та брат. Поховали Віталія 22 грудня 2025 року в Боярці на Алеї Героїв міського цвинтару.

Раніше повідомлялося, що український боксер загинув на війні з російськими окупантами.

