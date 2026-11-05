Український воротар дебютував у Лізі чемпіонів матчем проти "Арсенала"

Назар Домчак у матчі проти "Арсенала" / © Associated Press

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Український воротар празької "Славії" Назар Домчак провів дебютний матч у Лізі чемпіонів. Сталося це в домашньому для чеського клубу поєдинку четвертого туру основного раунду турніру проти лондонського "Арсенала".

"Каноніри" відкрили рахунок на 9-й хвилині зустрічі — відзначився Ноні Мадуеке. На 38-й хвилині англійська команда збільшили свою перевагу завдяки точному удару Віктора Дьокереша.

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"Славія" намагалася скоротити відставання. Наприкінці основного часу матчу за празький клуб забив Віктор Новак. Але уникнути поразки чеська команда не зуміла.

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Домчак за матч пропустив 2 голи та здійснив 3 сейви. Для нього ця гра була не лише першою в Лізі чемпіонів, а і загалом дебютною в єврокубках. Поєдинок з "Арсеналом" став п'ятим для українського воротаря за "Славію" у всіх турнірах.

Після чотирьох турів "Арсенал" з 10 очками посідає третє місце в загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. У "Славії" — один бал і 34-та позиція.

У наступному турі підопічні Мікеля Артети 24 листопада приймуть дортмунську "Боруссію", а "Славія" днем пізніше вдома зустрінеться з іспанським "Вільярреалом".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" програв "Спортингу" в Лізі чемпіонів.

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