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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Український воротар дебютував у Лізі чемпіонів матчем проти "Арсенала"

Чеська "Славія" з українцем Назаром Домчаком у воротах зазнала домашньої поразки від "канонірів".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Назар Домчак

Назар Домчак у матчі проти "Арсенала" / © Associated Press

Український воротар празької "Славії" Назар Домчак провів дебютний матч у Лізі чемпіонів. Сталося це в домашньому для чеського клубу поєдинку четвертого туру основного раунду турніру проти лондонського "Арсенала".

"Каноніри" відкрили рахунок на 9-й хвилині зустрічі — відзначився Ноні Мадуеке. На 38-й хвилині англійська команда збільшили свою перевагу завдяки точному удару Віктора Дьокереша.

"Славія" намагалася скоротити відставання. Наприкінці основного часу матчу за празький клуб забив Віктор Новак. Але уникнути поразки чеська команда не зуміла.

Домчак за матч пропустив 2 голи та здійснив 3 сейви. Для нього ця гра була не лише першою в Лізі чемпіонів, а і загалом дебютною в єврокубках. Поєдинок з "Арсеналом" став п'ятим для українського воротаря за "Славію" у всіх турнірах.

Після чотирьох турів "Арсенал" з 10 очками посідає третє місце в загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. У "Славії" — один бал і 34-та позиція.

У наступному турі підопічні Мікеля Артети 24 листопада приймуть дортмунську "Боруссію", а "Славія" днем пізніше вдома зустрінеться з іспанським "Вільярреалом".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" програв "Спортингу" в Лізі чемпіонів.

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