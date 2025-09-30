ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

Український воротар відбив пенальті у дебютному матчі за "Реал" в Юнацькій лізі УЄФА

Ілля Волошин допоміг мадридцям здобути розгромну перемогу над "Кайратом".

Максим Приходько
Ілля Волошин

Ілля Волошин / x.com/illia33_v

Український воротар мадридського "Реала" U-19 Ілля Волошин відбив пенальті у своєму дебютному матчі в Юнацькій лізі УЄФА.

Сталося це у поєдинку другого туру проти казахстанського "Кайрата". 18-річний українець вийшов у стартовому складі "вершкових" і на 23-й хвилині, за рахунку 2:0 на користь своєї команди, парирував 11-метровий від Азамата Туякбаєва.

У підсумку мадридці розгромили суперника з рахунком 4:1.

Гра з "Кайратом" стала для Волошина другою в кар'єрі за "Реал" U-19. Він дебютував за юнацьку команду "бланкос" 27 вересня у матчі чемпіонату Іспанії проти "Юніостас де Саламанки" (2:1).

Нагадаємо, що Волошин перейшов до академії мадридського клубу в лютому 2024 року з "Райо Махадахонди". Він виступав за команди "вершкових" U-17 та U-18, а від цього сезону грає за команду U-19,

Волошин є вихованцем ДЮСШ міста Новомосковськ, де він виступав від 2014 до 2019 року. Згодом виступав за молодіжну команду "Дніпра".

У вересні 2022-го Волошин переїхав до Іспанії, де грав за "Новельду" і "Райо Махадаонда". У травні 2023 року Ілля дебютував за збірну України U-16 в матчі проти Латвії (4:0).

Дата публікації
Кількість переглядів
139
