"Українці такі люди, що можуть і натовкти": Усик у США зробив гучну заяву про Зеленського

Усик зробив заяву про Зеленського

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Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик взяв участь в американському форумі «America’s Adversaries: The Russia Reality». Спортсмен прокоментував внутрішню ситуацію в Україні та відкинув низку пропагандистських тез, які поширює Росія. Крім цього, Усик висловився про президента України Володимира Зеленського.

Про те, що Усик сказав про Зеленського, йдеться на каналі Independent Women.

Що Усик сказав про Зеленського

Усик взяв участь у заході, присвяченому наслідкам російської агресії та безпековим питанням. Боксер відповів на запитання щодо пропагандистських тез та розповів про ситуацію з безпекою в Україні.

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Крім усього, Олександр Усик розповів, що думає про президента України Володимира Зеленського та його дії.

Боксер зазначив, що не береться аналізувати рішення глави держави, оскільки фокусується на професійній діяльності, а останні три місяці провів у тренувальному таборі перед травневим поєдинком у Гізі.

«Я, як колишній військовий, знаю ситуацію, що відбувається тільки в моєму колі або стосується моїх близьких, друзів чи людей, які боронять сьогодні Україну. Тобто я не можу ніяк судити роботу президента, тому що я не є політиком… Я займаюся спортивною стороною», — сказав Усик.

Також Усик жорстко відреагував на закиди про нібито цензуру чи обмеження свободи слова в Україні. Він наголосив, що подібні наративи координуються Росією, а реальність в Україні насправді зовсім інша.

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«Мені здається, Україна — одна із тих країн, де свобода слова якраз іде на повну. Ви розумієте, українці такі люди, — якщо їм щось не подобається в козаку, якого поставили чи вибрали, вони й натовкти йому можуть».

Головною подією поїздки Усика до Сполучених Штатів стала офіційна зустріч українського спортсмена з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.

Усика як почесного гостя також запросили на турнір UFC Freedom 250, який провели до майбутнього 250-річчя незалежності США, а також дня народження Дональда Трампа.

Олександр Усик: останні новини

Нагадаємо, Всесвітня боксерська рада (WBC) санкціонувала бій володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика проти обов’язкового претендента, німця Агіта Кабаєла.

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Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман, зазначивши, що цей поєдинок є обов’язковим захистом для українця після його недавньої перемоги технічним нокаутом над кікбоксером Ріко Верховеном в Гізі.

Після того бою Кабаєл вийшов на ринг і запропонував провести поєдинок у Німеччині, на що Усик без вагань погодився. Британський промоутер Френк Воррен уже заявив про намір організувати цю зустріч восени цього року в Німеччині.

Сам німецький боксер також прокоментував виступ українця, пояснивши, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.

Обидва суперники підходять до протистояння без жодної поразки в кар’єрі. 33-річний Агіт Кабаєл має у своєму активі 27 перемог (19 — нокаутом) у 27 поєдинках. Своєю чергою, 39-річний Олександр Усик здобув 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 професійних боях.

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