Українці виступили у кваліфікації змагань з лижної акробатики на Олімпіаді-2026: результат

Олександр Окіпнюк / © Associated Press

Реклама

У п'ятницю, 20 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 відбулися кваліфікаційні змагання з чоловічої лижної акробатики.

Україну в них представляли чотири фристайлісти: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк та Максим Кузнєцов.

Кваліфікація складалася з двох частин: за підсумками першого стрибка топ-6 учасників здобували прямі путівки до фіналу, тоді як решта спортменів виконували ще другу спробу, після якої до фіналу також відбиралася шістка найкращих (за результатом найкращого з двох стрибків).

Реклама

Єдиним українцем, кому вдалося пробитися до фіналу, став Окіпнюк. У першій спробі Олександр отримав за свій стрибок оцінку 112,67 бала — це шостий результат.

Водночас Котовський, Гаврюк і Кузнєцов виконали по дві спроби, але все одно залишилися за межами топ-12 і не кваліфікувалися до фіналу.

Олімпіада-2026. Лижна акробатика, чоловіки, кваліфікація

1. Пірмін Вернер (Швейцарія) 122,17 бала

2. Ці Гуанпу (Китай) 120,80

Реклама

3. Сіньді Ван (Китай) 118,10

...

6. Олександр Окіпнюк (Україна) 112,67

17. Дмитро Котовський (Україна) 95,16

Реклама

21. Ян Гаврюк (Україна) 84,07

23. Максим Кузнєцов (Україна) 68,88

Фінал чоловічих змагань з лижної акробатики на Олімпіаді-2026 відбудеться сьогодні о 14:25 за київським часом.

Додамо, що напередодні на Олімпіаді-2026 відбулися змагання з жіночої лижної акробатики, де жодна з чотирьох українок не змогла вийти до фіналу.

Реклама

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.