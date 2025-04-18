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Українця номінували на звання найкращого новачка сезону Кубка світу з біатлону
Віталій Мандзин претендує на престижну нагороду від IBU.
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) включив українця Віталія Мандзина до списку номінантів на звання найкращого новачка сезону Кубка світу з біатлону-2024/25.
Про це повідомляється на офіційному сайті IBU.
У номінації на звання найкращого новачка сезону Кубка світу з біатлону українець боротиметься з норвежцями Мартіном Ульдалем та Ісаком Фреєм, а також німцем Даніло Рітмюллером.
Номінанти на звання найкращого новачка сезону Кубка світу з біатлону
Віталій Мандзин (Україна) – бронзовий призер чоловічої естафети на етапі у Нове-Мєсто, четверте місце короткої індивідуальної гонки в Контіолагті.
Мартін Ульдаль (Норвегія) – переможець спринту на етапі в Ансі, срібний призер чоловічої естафети в Нове-Мєсто.
Ісак Фрей (Норвегія) – бронзовий призер змішаної естафети на етапі у Поклюці, четверте місце в спринті у Голменколлені.
Даніло Рітмюллер (Німеччина) – срібний призер масстарту в Ансі, бронзовий призер чоловічої естафети в Рупольдингу.
Проголосувати за найкращого новачка сезону можна на офіційному сайті IBU, а також на сторінках організації в Instagram та Facebook. Голосування триватиме до суботи, 19 квітня.
Раніше повідомлялося, що українка стала найточнішою біатлоністкою в сезоні Кубка світу-2024/25.
Нагадаємо, збірна України завершила сезон Кубка світу з біатлону-2024/25 з однією медаллю – наша команда виборола "бронзу" в чоловічій естафеті на етапі в чеському Нове-Мєсто.