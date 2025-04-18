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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Українця номінували на звання найкращого новачка сезону Кубка світу з біатлону

Віталій Мандзин претендує на престижну нагороду від IBU.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віталій Мандзин

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) включив українця Віталія Мандзина до списку номінантів на звання найкращого новачка сезону Кубка світу з біатлону-2024/25.

Про це повідомляється на офіційному сайті IBU.

У номінації на звання найкращого новачка сезону Кубка світу з біатлону українець боротиметься з норвежцями Мартіном Ульдалем та Ісаком Фреєм, а також німцем Даніло Рітмюллером.

Номінанти на звання найкращого новачка сезону Кубка світу з біатлону

  • Віталій Мандзин (Україна) – бронзовий призер чоловічої естафети на етапі у Нове-Мєсто, четверте місце короткої індивідуальної гонки в Контіолагті.

  • Мартін Ульдаль (Норвегія) – переможець спринту на етапі в Ансі, срібний призер чоловічої естафети в Нове-Мєсто.

  • Ісак Фрей (Норвегія) – бронзовий призер змішаної естафети на етапі у Поклюці, четверте місце в спринті у Голменколлені.

  • Даніло Рітмюллер (Німеччина) – срібний призер масстарту в Ансі, бронзовий призер чоловічої естафети в Рупольдингу.

Проголосувати за найкращого новачка сезону можна на офіційному сайті IBU, а також на сторінках організації в Instagram та Facebook. Голосування триватиме до суботи, 19 квітня.

Раніше повідомлялося, що українка стала найточнішою біатлоністкою в сезоні Кубка світу-2024/25.

Нагадаємо, збірна України завершила сезон Кубка світу з біатлону-2024/25 з однією медаллю – наша команда виборола "бронзу" в чоловічій естафеті на етапі в чеському Нове-Мєсто.

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