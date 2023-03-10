Україну можуть замінити у спільній заявці з Іспанією та Португалією на проведення ЧС-2030 з футболу

Україна може втратити місце у спільній заявці з Іспанією та Португалією на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією видання, Марокко має намір замінити Україну в заявці на проведення турніру. Африканська країна хоче скористатися тим, що війна з російськими окупантами триває.

Зазначається, що через продовження активних бойових дій на території України та постійні ракетні обстріли з боку Росії вірогідність того, що наша країна зможе підготуватися до проведення Мундіалю, стає все меншою.

Крім того, ще однією проблемою називається невизначеність у керівництві УАФ. У лютому цього року суд відсторонив президента організації Андрія Павелка від посади за звинуваченнями в шахрайстві та відмиванні грошей.

У липні 2018-го Марокко заявило про плани прийняти ЧС-2030 та є офіційним претендентом на самостійне проведення турніру. Кооперація з Іспанією та Португалією може підвищити шанси африканської країни стати господаркою планетарної першості.

До цього Марокко п'ять разів намагалося отримати право провести Мундіаль (1994, 1998, 2006, 2010 і 2026), але щоразу зазнавало невдач. У разі успіху це буде перша країна Північної Африки, яка прийме матчі чемпіонату світу.

На проведення ЧС-2030 також претендують ще кілька групових заявок: від Саудівської Аравії, Єгипту та Греції, а також Уругваю, Аргентини, Парагваю та Чилі.

Місце проведення ЧС-2030 буде обране на 74-му Конгресі ФІФА, який відбудеться 2024 року.

Нагадаємо, ідею подати спільну заявку з Іспанією та Португалією на проведення чемпіонату світу-2030 схвалив президент України Володимир Зеленський. В разі успіху Україна розраховує прийняти частину матчів групового етапу Мундіалю.

Одного разу у своїй історії Україна вже приймала великий футбольний форум – 2012 року наша країна спільно з Польщею провела чемпіонат Європи. Крім того, 2018 року в Києві відбувся фінал Ліги чемпіонів.

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