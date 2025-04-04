"Україну не хочуть бачити": Андрій Шевченко назвав причину поразки на виборах до Виконкому УЄФА

Андрій Шевченко / © Associated Press

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Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко пояснив, чому програв вибори до Виконкому УЄФА, які відбулися під час конгресу організації в сербському Белграді.

Легендарний футболіст розповів, що через політичні аспекти Україну та його особисто не хотіли бачити в керівному органі УЄФА.

"Передусім я вкотре хочу подякувати регіональним асоціаціям футболу та Виконкому УАФ, які висунули мене кандидатом у члени Виконавчого комітету УЄФА.

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Також вдячний нашій команді за ці два місяці кампанії, а національним асоціаціям – за можливість зустрітися особисто або поспілкуватися практично з кожним. Я отримав багато підтримки від колег у боротьбі за місце у виконкомі.

Протягом усього життя та кар'єри я керуюся головним принципом – спортивним. Я звик боротися чесно, відкрито та прозоро. Я з футболу і я про футбол.

Проте, на жаль, останніми днями ми отримали певні сигнали про те, що через політичні аспекти Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА. Це підтвердилося подальшими подіями на самому Конгресі.

У зв'язку з цим я щиро вдячний тим національним асоціаціям, які проголосували за мене й за Україну. Адже це було голосування не лише за мене як кандидата, а й за всю нашу країну.

Ми не змінимо своєї позиції та продовжимо реформи в нашому футболі. Також ми й надалі вестимемо міжнародну комунікацію в інтересах нашої держави та футбольної спільноти", – наводить слова Шевченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, за підсумками виборів Шевченко посів четверте місце серед п'яти кандидатів. Тож наступні два роки Україна не матиме права голосу у Виконкомі УЄФА.

Раніше повідомлялося, що УЄФА вшанував пам'ять ексфутболіста збірної Росії, якого на війні ліквідували ЗСУ.