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"Україну не хочуть бачити": Андрій Шевченко назвав причину поразки на виборах до Виконкому УЄФА
Президент УАФ вважає, що не був обраний до керівного органу Європейського футбольного союзу через політичні аспекти.
Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко пояснив, чому програв вибори до Виконкому УЄФА, які відбулися під час конгресу організації в сербському Белграді.
Легендарний футболіст розповів, що через політичні аспекти Україну та його особисто не хотіли бачити в керівному органі УЄФА.
"Передусім я вкотре хочу подякувати регіональним асоціаціям футболу та Виконкому УАФ, які висунули мене кандидатом у члени Виконавчого комітету УЄФА.
Також вдячний нашій команді за ці два місяці кампанії, а національним асоціаціям – за можливість зустрітися особисто або поспілкуватися практично з кожним. Я отримав багато підтримки від колег у боротьбі за місце у виконкомі.
Протягом усього життя та кар'єри я керуюся головним принципом – спортивним. Я звик боротися чесно, відкрито та прозоро. Я з футболу і я про футбол.
Проте, на жаль, останніми днями ми отримали певні сигнали про те, що через політичні аспекти Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА. Це підтвердилося подальшими подіями на самому Конгресі.
У зв'язку з цим я щиро вдячний тим національним асоціаціям, які проголосували за мене й за Україну. Адже це було голосування не лише за мене як кандидата, а й за всю нашу країну.
Ми не змінимо своєї позиції та продовжимо реформи в нашому футболі. Також ми й надалі вестимемо міжнародну комунікацію в інтересах нашої держави та футбольної спільноти", – наводить слова Шевченка офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, за підсумками виборів Шевченко посів четверте місце серед п'яти кандидатів. Тож наступні два роки Україна не матиме права голосу у Виконкомі УЄФА.
Раніше повідомлялося, що УЄФА вшанував пам'ять ексфутболіста збірної Росії, якого на війні ліквідували ЗСУ.