Улюблену фігуристку Путіна допустили до міжнародних змагань у нейтральному статусі

Володимир Путін і Каміла Валієва / © Associated Press

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Міжнародний союз ковзанярів (ISU) допустив російську фігуристку Камілу Валієву, яка відбула чотирирічну дискваліфікацію за вживання допінгу, до міжнародних змагань у так званому нейтральному статусі.

Таким чином, у сезоні-2026/27 Валієва зможе виступати на міжнародній арені як "нейтральна" — без прапора і гімну РФ.

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ISU визнав 20-річну фігуристку "нейтральною", хоча вона неодноразово публічно підтримувала російського диктатора Володимира Путіна, а Кремль навіть вступався за неї, коли на Олімпіаді-2022 в Пекіні вона провалила допінг-тест.

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Ба більше, батько Валієвої — Валерій Рамазанов — є полковником і кадровим військовим РФ, який готує російських терористів для війни в Україні.

У квітні 2022 року Валієву особисто підтримав Путін. На церемонії нагородження російських олімпійців у Кремлі він згадав допінговий скандал навколо спортсменки та сказав, що росіяни "по-особливому хвилювалися" за неї. Диктатор назвав виступ Каміли прикладом справжнього спортивного характеру.

Того ж дня Валієвій вручили орден Дружби — одну з державних нагород Росії. Після церемонії Путін особисто привітав її з 16-річчям, подарував букет троянд і дерев'яну шкатулку із шовковою хустинкою.

А вже наприкінці 2022 року Валієва потрапила під санкції України, ставши однією з 56 спортсменів із Росії та інших країн, які підтримали російську агресію.

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Раніше повідомлялося, що російські фігуристи повернулися до міжнародних змагань після "бану" під український "Щедрик".

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