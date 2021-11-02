Ультрас італійського клубу напали на фанатів "Манчестер Юнайтед" перед грою Ліги чемпіонів, є постраждалі

Ультрас італійського клубу напали на фанатів "Манчестер Юнайтед" перед грою Ліги чемпіонів, є постраждалі

Поліція займається розслідуванням випадку в Бергамо.

Неприємний інцидент стався у Бергамо напередодні матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між італійською "Аталантою" та англійським "Манчестер Юнайтед".

Група з 20 фанатів італійського клубу із закритими масками обличчями намагалися увірватися до одного з місцевих пабів, де в цей час перебувати шанувальники "червоних дияволів", які прибули з туманного Альбіону підтримати улюблену команду.

На щастя, до серйозної бійки справа не дійшла, адже працівникам пабу майже одразу вдалося зачинити двері. Але без постраждалих таки не обійшлося. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, у результаті нападу один із уболівальників "Манчестер Юнайтед" отримав синець на плечі, а офіціантку пабу було поранено уламком розбитої пляшки, їй наклали декілька швів.

Поліція вже вилучила відео з камер спостереження та почала розслідувати інцидент.

Матч "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" відбудеться у вівторок, 2 листопада, у Бергамо. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

На екваторі групового етапу ЛЧ "бергамаски", у складі яких виступає українець Руслан Малиновський, посідають третю сходинку групи F, набравши 4 бали. МЮ лідирує в квартеті з 6 очками у своєму активі.

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