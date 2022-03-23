Ультрас одного з найсильніших футбольних клубів планети виступили на підтримку України (фото)

Ультрас одного з найсильніших футбольних клубів планети виступили на підтримку України (фото)

Фанати "Королівського клубу" продемонстрували солідарність з українським народом.

Уболівальники мадридського "Реала" висловили підтримку українцям, які зараз боронять батьківщину від російських загарбників.

Фанатське угруповання "вершкових" Ultras Sur перед матчем 29-го туру іспанської Ла Ліги проти "Барселони" сфотографувалися з банером "Слава Україні!" біля розташованого в Мадриді стадіону "Сантьяго Бернабеу".

У центрі полотна, яке принесли з собою шанувальники "Реала", був герб України - тризуб.

"Слава Україні, Героям Слава", - підписали фанати іспанського клубу знімок, який виклали на сторінку в Facebook.

Slava Ukrayini, Heroyam Slava - Gloria a Ucrania, Gloria a los Héroes. pic.twitter.com/lqSrkVyKGC — ULTRAS SUR (@FondoSur_1980) March 21, 2022

Зазначимо, що поєдинок завершився перемогою каталонців з рахунком 4:0. Упродовж усього матчу в телетрансляції поруч із рахунком був напис "Stop Invasion" ("Зупиніть вторгнення"), однак російський стрімінговий сервіс-транслятор Ла Ліги Okko вирішив приховати це, замінивши його на емблему та назву іспанського чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що "Реал" пожертвував мільйон євро для біженців з України. Також мадридський клуб відмовився від подальшої співпраці з російським букмекером.

Нагадаємо, український воротар "Реала" Андрій Лунін застеріг білорусів від участі у війні з Україною.

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