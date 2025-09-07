ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Унаслідок російського обстрілу Києва пошкоджено будинок футболіста збірної України

Георгій Судаков показав наслідки влучання в його дім.

Автор публікації
Максим Приходько
Георгій Судаков

Георгій Судаков / © Associated Press

Унаслідок масованої російської атаки по Києву в ніч проти 7 вересня було пошкоджено будинок футболіста португальської "Бенфіки" та збірної України Георгія Судакова.

Про це 23-річний півзахисник повідомив у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відео з наслідками влучання в його дім.

"Й****і орки, приліт в наш будинок… Орки будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку", – написав Судаков.

Український спортивний коментатор Віталій Волочай припустив, що дружина з дитиною Судакова досі перебувають у Києві, поки Георгій зараз перебуває у розташуванні збірної України.

"Один з нічних прильотів сьогодні у будинок Георгія Судакова. Наскільки я зрозумів, дружина з дитиною все ще в Києві, поки він у збірній.

Ну ось так воно буває. Важко грати в футбол, та взагалі, по собі знаю, важко бути по роботі за кордоном, коли рідні залишаються в Україні. Це тупо гірше в рази ніж бути вдома. В сотні разів", – зазначив Волочай у своєму Telegram-каналі.

Додамо, що у серпні помер батько Судакова, якому було 50 років.

Нагааємо, нещодавно Георгій змінив клуб. Він перейшов з донецького "Шахтаря" до лісабонської "Бенфіки".

Дата публікації
Кількість переглядів
82
