Унікальна винагорода: переможець бою Усик – Ф'юрі отримає пояс абсолютного чемпіона світу (фото)

Об'єднавчий поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого у Саудівській Аравії.

Переможець бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі отримає спеціальний пояс абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

Проєкт поясу презентували в Лондоні під час анонсу бою між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну, який відбудеться 8 березня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Пояс прикрашений золотом та сріблом, а посередині червоними літерами підписано, що це титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

His Excellency Turki Alalshikh has unveiled their new World Heavyweight Undisputed Champion belt which will presumably be awarded to the Tyson Fury vs Oleksandr Usyk winner on Feb 17th as they are fighting for the undisputed WBA, WBC, IBF & WBO heavyweight world titles. pic.twitter.com/O1oRxZ9E3H — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 15, 2024

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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