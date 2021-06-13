Унікальне досягнення: 17-річний англієць переписав історію чемпіонатів Європи з футболу

Джуд Беллінгем дебютував на Євро у віці 17 років і 349 днів.

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем став наймолодшим футболістом за всю історію чемпіонатів Європи.

Гравець дортмундської "Боруссії" вийшов на поле на 82-й хвилині матчу першого туру групи D проти Хорватії, помінявши капітана команди "Трьох левів" Гаррі Кейна.

Джуд встановив новий рекорд турніру. На момент зустрічі йому виповнилося 17 років і 349 днів. Попереднім рекордсменом за цим показником був нідерландець Єтро Віллемс, який дебютував на Євро у віці 18 років і 71 день.

17 - Aged 17 years and 349 days, Jude Bellingham is now the youngest ever player to appear in the European Championship finals for any nation, and youngest English player to play in any major tournament (World Cup & Euros). Stage. #ENG #CRO #EURO2020 pic.twitter.com/m5IetpFISr — OptaJoe (@OptaJoe) June 13, 2021

Зазначимо, що Беллінгем є вихованцем англійського "Бірмінгема", за дорослу команду якого вперше зіграв у 2019 році.

Влітку 2020 року дортмундська "Боруссія" заплатила за юного таланта 23 мільйони євро, підписавши з ким контракт до літа 2023 року.

Збірна Англії обіграла Хорватію на "Вемблі" з рахунком 1:0. Єдиний гол на 57-й хвилині забив Рахім Стерлінг.

У групі D також виступають команди Чехії та Шотландії. Їхня очна зустріч відбудеться 14 червня о 16:00.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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