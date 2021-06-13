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Унікальне досягнення: 17-річний англієць переписав історію чемпіонатів Європи з футболу

Унікальне досягнення: 17-річний англієць переписав історію чемпіонатів Європи з футболу

Associated Press

Джуд Беллінгем дебютував на Євро у віці 17 років і 349 днів.

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем став наймолодшим футболістом за всю історію чемпіонатів Європи.

Гравець дортмундської "Боруссії" вийшов на поле на 82-й хвилині матчу першого туру групи D проти Хорватії, помінявши капітана команди "Трьох левів" Гаррі Кейна.

Джуд встановив новий рекорд турніру. На момент зустрічі йому виповнилося 17 років і 349 днів. Попереднім рекордсменом за цим показником був нідерландець Єтро Віллемс, який дебютував на Євро у віці 18 років і 71 день.

Зазначимо, що Беллінгем є вихованцем англійського "Бірмінгема", за дорослу команду якого вперше зіграв у 2019 році.

Влітку 2020 року дортмундська "Боруссія" заплатила за юного таланта 23 мільйони євро, підписавши з ким контракт до літа 2023 року.

Збірна Англії обіграла Хорватію на "Вемблі" з рахунком 1:0. Єдиний гол на 57-й хвилині забив Рахім Стерлінг.

  • У групі D також виступають команди Чехії та Шотландії. Їхня очна зустріч відбудеться 14 червня о 16:00.
  • До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.