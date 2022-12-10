Унікальне досягнення: збірна Марокко переписала історію чемпіонатів світу з футболу

"Атласні леви" слідом за Іспанією вибили з Мундіалю й португальців.

Збірна Марокко перемогла команду Португалії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Ель-Туммама" у Досі закінчився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому протистоянні на 42-й хвилині забив нападник "Севільї" Юссеф Ен-Несірі.

Завдяки перемозі над Португалією збірна Марокко встановила історичне досягення. Марокканці стали першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу.

До цього африканські команди ніколи не заходили на Мундіалях далі чвертьфіналу. На стадії 1/4 фіналу вилітали з ЧС Камерун (1990 року), Сенегал (2002) та Гана (2010).

1 - Morocco are the first African team to qualify for the semi-final of a World Cup tournament - each of the previous three African sides to reach a quarter-final were all eliminated at this stage (Cameroon in 1990, Senegal in 2002 and Ghana in 2010). Magical. pic.twitter.com/7rq8Yrn04L — OptaJoe (@OptaJoe) December 10, 2022

Зазначимо, що попереднім найкращим результатом збірної Марокко на чемпіонатах світу був вихід до 1/8 фіналу 1986 року, де команда програла ФРН з рахунком 0:1.

Нагадаємо, збірна Марокко вибила з нинішнього Мундіалю вже другого представника Піренейського півострова. В 1/8 фіналу підопічні Валіда Реграгі в серії пенальті перемогли Іспанію.

У півфіналі ЧС-2022 марокканці зустрінуться з переможцем поєдинку Англія – Франція, який відбудеться також 10 грудня, але о 21:00 за київським часом. Онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

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