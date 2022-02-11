Унікальне вилучення в АПЛ: футболіст "Арсенала" отримав дві жовті картки протягом однієї атаки

Інтервал між ними склав декілька секунд.

Поєдинок 24-го туру англійської Прем'єр-ліги ще надовго залишиться в пам'яти футболіста лондонського " Арсенала " - Габріеля Мартінеллі.

Так, під час виїзного протистояння з "Вулвергемптоном" 20-річний півзахисник "канонірів" примудрився отримати одне з найшвидших вилучень в історії футболу. І звинувачуватиме в цьому він може лише себе.

У середині другого тайму Мартінеллі отримав м'яч на чужій половині поля, але у боротьбі із суперниками випустив його за межі поля, а потім штовхнув опонента, намагаючись перешкодити вкинути аут. Перешкодити не вдалося, тому Мартінеллі побіг виправляти свою помилку у захисті. Він наздогнав гравця "Вулвергемптона" і завалив його на газон.

Як наслідок, головний арбітр зустрічі Майкл Олівер показав гравцю жовту картку, а потім ще раз пред'явив відкладений "гірчичник" за фол на початку атаки.

Попри вилучення Мартінеллі, "Арсенал" усе ж здобув перемогу. Матч завершився з рахунком 1:0.