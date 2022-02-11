Унікальне вилучення в АПЛ: футболіст "Арсенала" отримав дві жовті картки протягом однієї атаки

Інтервал між ними склав декілька секунд.
Поєдинок 24-го туру англійської Прем'єр-ліги ще надовго залишиться в пам'яти футболіста лондонського "Арсенала" - Габріеля Мартінеллі.
Так, під час виїзного протистояння з "Вулвергемптоном" 20-річний півзахисник "канонірів" примудрився отримати одне з найшвидших вилучень в історії футболу. І звинувачуватиме в цьому він може лише себе.
У середині другого тайму Мартінеллі отримав м'яч на чужій половині поля, але у боротьбі із суперниками випустив його за межі поля, а потім штовхнув опонента, намагаючись перешкодити вкинути аут. Перешкодити не вдалося, тому Мартінеллі побіг виправляти свою помилку у захисті. Він наздогнав гравця "Вулвергемптона" і завалив його на газон.
Як наслідок, головний арбітр зустрічі Майкл Олівер показав гравцю жовту картку, а потім ще раз пред'явив відкладений "гірчичник" за фол на початку атаки.
Попри вилучення Мартінеллі, "Арсенал" усе ж здобув перемогу. Матч завершився з рахунком 1:0.
- Цього сезону на рахунку Мартінеллі 22 матчі в усіх турнірах, чотири забиті голи та дві результативні передачі.
- "Арсенал", обійшовши в турнірній таблиці "Манчестер Юнайтед", з 39 очками перемістився на 5-ту сходинку.