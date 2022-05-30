Унікальний африканський футболіст ефектно підтримав Україну татуюванням на руці: фото

Знаменитий нігерійський футболіст Еммануель Окодува не залишився осторонь щодо російської агресії до України.

Так, африканський футболіст, який став найкращим бомбардиром чемпіонату України, а також перший легіонер, який встиг пограти і в "Шахтарі" та в "Динамо", вирішив ефектно підтримати Україну.

Окодува зробив на зап'ясті руки татуювання з тризубом.

38-річний нападник похвалився патріотичним знімком свого тату в Instagram, підписавши його "Слава Україні!".

Фото: instagram.com/emmyokoduwa

Зазначимо, що за свою довгу кар'єру Окодува змінив 12 клубів, зокрема донецький "Металург" та київський ЦСКА. У сезоні 2005/06 у футболці київського "Арсеналу" забив 15 голів, вигравши бомбардирські перегони УПЛ.

У 2006 та 2007 роках виступав за донецькі "Шахтар" та "Металург". Від 2015 до 2021 року виступав за аматорський "Сокіл" із села Михайлівка-Рубежівка Київської області. У січні 2021 року став помічником головного тренера "Сокола" Олега Самченка.

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