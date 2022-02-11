Унікальний рекорд: 46-річна бразилійка переписала історію Олімпійських ігор

У Пекіні-2022 вона виступила на своїй восьмій Олімпіаді.

Бразильська спортсменка Жаклін Моран встановила унікальне досягнення на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

На Олімпіаді в столиці Китаю 46-річна бразилійка представила свою країну в лижних перегонах. Поточні Ігри стали для неї вже восьмими в кар'єрі, причому виступала вона як на зимових Олімпіадах, так і на літніх.

Моран брала участь у змаганнях з трьох видів спорту: лижних перегонів, біатлону та маунтинбайку. Вона захищала честь країни на трьох літніх Олімпіадах (2004, 2008, 2020) та п'яти зимових (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Найвищим досягненням Моран на літніх Олімпіадах було 18-те місце в крос-кантрі на Іграх-2004 в Афінах. На зимових Іграх вона виступала менш успішно - у Сочі-2014 бразилійка була 64-ю в лижному спринті та 74-ю в біатлонній індивідуальній гонці.

На церемонії відкриття зимової Олімпіади в Пекіні Жаклін довірили нести прапор своєї країни.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що німецька ковзанярка Клаудія Пехштайн стала найстаршою учасницею в історії зимових Ігор, а її колега з Нідерландів Ірен Вюст завоювала шосте олімпійське "золото" в кар'єрі, встановивши неймовірний рекорд.

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