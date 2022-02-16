Уникнути правосуддя не вийде: Італія видала міжнародний ордер на арешт зіркового бразильського футболіста

У 2013 році Робіньо зґвалтував 23-річну дівчину.

Вищий касаційний суд Італії в середині січня залишив чинним вирок бразильського футболіста Робіньо до дев'яти років позбавлення волі за участь у груповому зґвалтуванні.

Інцидент стався у 2013 році, коли Робіньо, який на той час грав за "россонері", та ще п'ять осіб у нічному клубі зґвалтували 23-річну албанську дівчину.

У вівторок, 15 лютого, прокуратура Мілана направила запит про екстрадицію та ордер на арешт до міністерства юстиції, повідомляє France 24.

Конституція Бразилії забороняє екстрадицію своїх громадян. Проте міжнародний ордер означає, що Робіньо може загрожувати арешт, якщо він залишить рідну країну.

Додамо, що 2009 року Робіньо був заарештований і випущений під заставу за підозрою в зґвалтуванні в Англії, але справа була закрита.

Робіньо завершив ігрову кар'єру в 2020 році, не провівши жодного матчу за бразильський "Сантос", з яким підписав контракт у жовтні 2020-го.

Раніше бразилець виступав за за "Мілан", "Реал", "Сіті", "Гуанчжоу Евергранд", "Атлетіко Мінейро", турецькі "Сівасспор" та "Істанбул Башакшехір".

За збірну Бразилії Робіньо зіграв 100 матчів та забив 29 голів. У 2007 році він виграв із "Селесао" Кубок Америки.

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