Уникнув смертної кари: іранського футболіста засудили до багаторічного ув'язнення

Іранський футболіст Амір Реза Наср Азадані засуджений до 25 років ув'язнення на батьківщині.

Раніше 26-річний спортсмен опинився серед 28 осіб, яких засудили до смертної кари після участі в масових протестах проти свавілля влади в країні. Утім, після суспільного резонансу в Ірані переглянули покарання для футболіста, замінивши страту на ув'язнення, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Зазначається, що 16 років позбавлення волі іранець отримав за нібито співучасть у вбивстві трьох правоохоронців, ще 5 років дали за начебто участь у злочинному угрупованні, 2 роки – за участь у протестах, ще 2 роки - за наміри порушити суспільний лад.

Згідно з місцевим законодавством, Наср Азадані відбуватиме покарання одночасно, тому замість 25 років проведе у в'язниці 16.

Раніше Азадані виступав за такі клуби як "Рах-Ахан" та "Трактор Табріз", а також захищав кольори юнацької збірної Ірану.

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