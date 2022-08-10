Університатя - Зоря: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій

Текстовий репортаж поєдинку-відповіді 3-го відбіркового ранду Ліги конференцій сезону-2022/23 між луганською "Зорею" та румунською "Університатею".

Перший матч між луганчанами та "бронзовим" призером Чемпіонату Румунії відбувся 4 серпня в Польщі та завершився мінімальною перемогою українського колективу з рахунком 1:0.

Поєдинок у відповідь команди проведуть у четвер, 11 серпня, у Крайові на стадіоні "Йон Облеменко". Початок гри - о 20:30 за київським часом.

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2 серпня визначився суперник переможця пари "Зоря" - "Університатя" в раунді плейоф Ліги конференцій. Опонентом тріумфатора дуелі між українським та румунським колективами стане переможець пари "Лугано" (Швейцарія) – "Хапоель" (Беєр-Шева, Ізраїль);

переможця пари "Зоря" - "Університатя" в раунді плейоф Ліги конференцій. Опонентом тріумфатора дуелі між українським та румунським колективами стане переможець пари "Лугано" (Швейцарія) – "Хапоель" (Беєр-Шева, Ізраїль); Невдаха двоматчевого протистояння між "Зорею" та "Університатею" покине єврокубки.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція другого поєдинку між українським і румунським клубами.