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Університатя — Динамо: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
Кияни спробують пройти до другого відбіркового раунду Ліги Європи.
У четвер, 16 липня, київське "Динамо" зіграє з румунським клубом "Університатя" з Клужа-Напоки в матчі-відповіді 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.
Поєдинок відбудеться на "Клуж Арені" в румунському місті Клуж-Напока. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.
Перша гра між командами відбулася 9 липня у польському Любліні й завершилася безгольовою нічиєю (0:0).
Прогноз букмекерів на матч Університатя — Динамо
Фаворитом матчу букмекери називають "Динамо". На перемогу підопічних Ігоря Костюка приймаються ставки з коефіцієнтом 1,58. Нічия — 4,20. Виграш румунської команди — 5,00.
На прохід киян до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи можна поставити з коефіцієнтом 1,30. Підсумковий успіх "Університаті" — 3,33.
Переможець цієї пари в 2-му етапі відбору Ліги Європи позмагається з грецьким ПАОКом, а переможений в 2-му кваліфай-раунді Ліги конференцій зустрінеться з норвезьким "Бранном".
Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання форварда ПСЖ.