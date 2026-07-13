Університатя — Динамо: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

"Динамо" — "Університатя" / © ФК Динамо Київ

Реклама

У четвер, 16 липня, київське "Динамо" зіграє з румунським клубом "Університатя" з Клужа-Напоки в матчі-відповіді 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на "Клуж Арені" в румунському місті Клуж-Напока. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

Перша гра між командами відбулася 9 липня у польському Любліні й завершилася безгольовою нічиєю (0:0).

Реклама

Прогноз букмекерів на матч Університатя — Динамо

Фаворитом матчу букмекери називають "Динамо". На перемогу підопічних Ігоря Костюка приймаються ставки з коефіцієнтом 1,58. Нічия — 4,20. Виграш румунської команди — 5,00.

На прохід киян до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи можна поставити з коефіцієнтом 1,30. Підсумковий успіх "Університаті" — 3,33.

Переможець цієї пари в 2-му етапі відбору Ліги Європи позмагається з грецьким ПАОКом, а переможений в 2-му кваліфай-раунді Ліги конференцій зустрінеться з норвезьким "Бранном".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання форварда ПСЖ.

Реклама

Новини партнерів