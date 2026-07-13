Університатя — Динамо: де і коли дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

"Динамо" — "Університатя" / © ФК Динамо Київ

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У четвер, 16 липня, київське "Динамо" зустрінеться з румунським клубом "Університатя" з Клужа-Напоки в матчі-відповіді 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на "Клуж Арені" в румунському місті Клуж-Напока. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Перша гра між командами відбулася 9 липня у польському Любліні й завершилася безгольовою нічиєю (0:0).

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Де дивитися матч Університатя — Динамо

На території України поєдинок "Університатя" — "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканал "2+2". Також гру можна буде переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Переможець цієї пари в 2-му етапі відбору Ліги Європи позмагається з грецьким ПАОКом, а переможений в 2-му кваліфай-раунді Ліги конференцій зустрінеться з норвезьким "Бранном".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання форварда ПСЖ.

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