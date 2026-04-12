- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 144
- Час на прочитання
- 2 хв
Уперше в історії футболу: жінка очолила клуб з європейської топліги
Марі-Луїзе Ета стала першою в історії жінкою, яка керуватиме тренувальним процесом чоловічої команди Бундесліги.
Історична подія сталася в європейському футболі — вперше клуб топліги очолила жінка. Марі-Луїзе Ета стала головною тренеркою німецького "Уніона".
Про це повідомляється на офіційному сайті берлінського клубу.
Перед цим керівництво клубу звільнило 54-річного Штеффена Баумгарта, оскільки команда здобула лише 2 перемоги в останніх 14 матчах.
Виконувачкою обов'язків головного тренера "Уніона" стала Марі-Луїзе Ета.
Раніше 34-річна німецька фахівчиня працювала з юнацькою чоловічою командою (U-19), а потім перейшла на позицію асистентки головного тренера першої команди "Уніона".
"Враховуючи розрив в очках у нижній половині таблиці, наше місце в Бундеслізі ще не гарантоване. Я рада, що клуб довірив мені це складне завдання. Однією із сильних сторін "Уніона" завжди була і залишається здатність об'єднуватися в таких ситуаціях. І, звичайно, я переконана, що ми здобудемо вирішальні очки разом з командою", — прокоментувала своє призначення Ета.
Марі-Луїзе стала першою в історії жінкою, яка очолила чоловічий футбольний клуб з чемпіонатів "великої п'ятірки" — Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції.
Ета — колишня професійна футболістка. За кар'єру Марі-Луїзе найбільше матчів провела за "Вердер" — 84, відзначившись 19 голами.
За збірні Німеччини вона як футболістка грала в шести вікових категоріях — від U-15 до U-23. Провела 50 матчів та відзначилася сімома голами.
Після 29 турів "Уніон" посідає 11-те місце в турнірній таблиці Бундесліги, маючи відрив у сім очок від зони перехідних матчів.
