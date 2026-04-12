Уперше в історії футболу: жінка очолила клуб з європейської топліги

Історична подія сталася в європейському футболі — вперше клуб топліги очолила жінка. Марі-Луїзе Ета стала головною тренеркою німецького "Уніона".

Про це повідомляється на офіційному сайті берлінського клубу.

Перед цим керівництво клубу звільнило 54-річного Штеффена Баумгарта, оскільки команда здобула лише 2 перемоги в останніх 14 матчах.

Виконувачкою обов'язків головного тренера "Уніона" стала Марі-Луїзе Ета.

Раніше 34-річна німецька фахівчиня працювала з юнацькою чоловічою командою (U-19), а потім перейшла на позицію асистентки головного тренера першої команди "Уніона".

"Враховуючи розрив в очках у нижній половині таблиці, наше місце в Бундеслізі ще не гарантоване. Я рада, що клуб довірив мені це складне завдання. Однією із сильних сторін "Уніона" завжди була і залишається здатність об'єднуватися в таких ситуаціях. І, звичайно, я переконана, що ми здобудемо вирішальні очки разом з командою", — прокоментувала своє призначення Ета.

Марі-Луїзе стала першою в історії жінкою, яка очолила чоловічий футбольний клуб з чемпіонатів "великої п'ятірки" — Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції.

Ета — колишня професійна футболістка. За кар'єру Марі-Луїзе найбільше матчів провела за "Вердер" — 84, відзначившись 19 голами.

За збірні Німеччини вона як футболістка грала в шести вікових категоріях — від U-15 до U-23. Провела 50 матчів та відзначилася сімома голами.

Після 29 турів "Уніон" посідає 11-те місце в турнірній таблиці Бундесліги, маючи відрив у сім очок від зони перехідних матчів.

