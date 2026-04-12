ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
2 хв

Уперше в історії футболу: жінка очолила клуб з європейської топліги

Марі-Луїзе Ета стала першою в історії жінкою, яка керуватиме тренувальним процесом чоловічої команди Бундесліги.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марі-Луїзе Ета / facebook.com/1.FCUnionBerlin

Історична подія сталася в європейському футболі — вперше клуб топліги очолила жінка. Марі-Луїзе Ета стала головною тренеркою німецького "Уніона".

Про це повідомляється на офіційному сайті берлінського клубу.

Перед цим керівництво клубу звільнило 54-річного Штеффена Баумгарта, оскільки команда здобула лише 2 перемоги в останніх 14 матчах.

Виконувачкою обов'язків головного тренера "Уніона" стала Марі-Луїзе Ета.

Раніше 34-річна німецька фахівчиня працювала з юнацькою чоловічою командою (U-19), а потім перейшла на позицію асистентки головного тренера першої команди "Уніона".

"Враховуючи розрив в очках у нижній половині таблиці, наше місце в Бундеслізі ще не гарантоване. Я рада, що клуб довірив мені це складне завдання. Однією із сильних сторін "Уніона" завжди була і залишається здатність об'єднуватися в таких ситуаціях. І, звичайно, я переконана, що ми здобудемо вирішальні очки разом з командою", — прокоментувала своє призначення Ета.

Марі-Луїзе стала першою в історії жінкою, яка очолила чоловічий футбольний клуб з чемпіонатів "великої п'ятірки" — Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції.

Ета — колишня професійна футболістка. За кар'єру Марі-Луїзе найбільше матчів провела за "Вердер" — 84, відзначившись 19 голами.

За збірні Німеччини вона як футболістка грала в шести вікових категоріях — від U-15 до U-23. Провела 50 матчів та відзначилася сімома голами.

Після 29 турів "Уніон" посідає 11-те місце в турнірній таблиці Бундесліги, маючи відрив у сім очок від зони перехідних матчів.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" зазнало другої поразки поспіль в УПЛ.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie