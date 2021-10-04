Уперше в історії: Португалія здолала Аргентину та стала чемпіоном світу з футзалу (відео)

"Бронзу" світової першості виборола Бразилія.

Збірна Португалії вперше в історії вигралала Чемпіонат світу з футзалу.

У фіналі змагань, які від 12 вересня до 3 жовтня відбувалися в Литві, "європейські бразильці" мінімально здолали чинних на той момент чемпіонів планети - збірну Аргентини. Вирішальна дуель завершилася з рахунком 2:1.

Зазначимо, що автором обидвох забитих голів за португальців став Пані Варела. Спочатку він засмутив голкіпера суперників на 15-й хвилині зустрічі. Цікаво, що тоді аргентинці грали в меншості через вилучення одного зі своїх гравців. У другій половині гри Варела подвоїв перевагу своєї команди. Єдине, на що вистачило збірну Аргентини, так це на м'яч престижу від Клаудіньо.

До вашої уваги відеоогляд фінального матчу Чемпіонату світу-2021 з футзалу.

У поєдинку за третє місце перемогу виборола збірна Бразилії, яка перемогла Казахстан із рахунком 4:2.

Збірна України не кваліфікувалася на цей турнір, посівши останнє місце в групі відбору.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання