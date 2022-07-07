Уперше в історії: Суперкубок України-2022 з футболу буде скасовано

Поєдинок між переможцем внутрішньої першості та володарем Кубка за підсумками сезону-2022 проводитися не буде.

Зазначимо, що подібне рішення пов'язано з тим, що Чемпіонат України через повномасштабне вторгнення РФ було достроково завершено за підсумками 18 турів. Що стосується Кубка України, то матчі цього турніру зупинилися на стадії чвертьфіналу.

Тож, за інформацією Sport Arena, це рішення аргументоване відсутністю належного завершення минулого сезону в УПЛ та Кубку України. Також однією з причин відмови від проведення матчу за Суперкубок країни є неможливість зіграти поєдинок у традиційній для цієї футбольної події місті – Одесі.

Уперше матч за Суперкубок України було проведено 2004 року і відтоді жодного разу не було скасовано. Чинним володарем трофею є донецький "Шахтар", який минулого року розбив київське "Динамо" з рахунком 3:0.

"Шахтар" та "Динамо" утримують паритет щодо перемог у Суперкубку України. Наразі обидва клуби по дев'ять разів підіймали над головою цей трофей;

У чвертьфіналі Кубка України були сформовані такі пари: "Металіст" - "Зоря", "Олександрія" - "Динамо", "Львів" - "Шахтар" та "Дніпро-1" - "Ворскла". Що стосується Чемпіонату України, то тут лідером став "Шахтар", який завдяки відстороненню клубів із Росії отримав пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів;

Додамо, що новий сезон в УПЛ повинен стартувати в серпні. У новому сезоні у Прем’єр-лізі мають зіграти 16 команд. Матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів). Офіційно формат, міста та дати проведення наступного розіграшу першості не затверджено.