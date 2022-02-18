Уперше в історії зимових Олімпіад: на Іграх у Пекіні виступив небінарний спортсмен

Уперше в історії зимових Олімпіад: на Іграх у Пекіні виступив небінарний спортсмен

Американський фігурист не вважає себе ні чоловіком, ні жінкою.

Американський фігурист Тімоті ЛеДюк вписав своє ім'я до історії Олімпійських ігор.

31-річний спортсмен став першим небінарним спортсменом, який виступив на зимовій Олімпіаді. На Іграх-2022 в Пекіні ЛеДюк у парі з Ешлі Кейн-Гріббл вийшов на лід у короткій програмі з фігурного катання.

Associated Press

Американський дует отримав від суддів оцінку 74,13 бала та гарантував собі участь у довільній програмі, яка запанована на 19 лютого.

Associated Press

Небінарні люди - ті, хто не ідентифікує себе ні з чоловічою, ні з жіночою статтю. Водночас ЛеДюк є відкритим геєм. Тімоті став першим відкритим геєм-спортсменом, який виграв золото в парних змаганнях США в 2019 році. Раніше ЛеДюк став першим небінарним спортсменом, який виграв чемпіонат Сполучених Штатів з будь-якої дисципліни.

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