Уперше в кар'єрі: український стрибун у висоту виграв етап Діамантової ліги

Олег Дорощук / © Associated Press

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став переможцем етапу Діамантової ліги у бельгійському Брюсселі.

24-річний уродженець Кропивницького виграв змагання з результатом 2,25 метра. Ця висота йому підкорилася з першої спроби.

Друге місце посів бельгієць Томас Кармой, який взяв висоту 2,25 метра з третьої спроби. Замкнув трійку призерів ямаєць Ромейн Бекфорд – 2,22 метра.

Ще один українець – Дмитро Нікітін – посів 10-те місце (2,14 метра). Для нього це був дебютний виступ у кар'єрі на етапі Діамантової ліги.

Для Дорощука це перша в кар'єрі перемога на етапі Діамантової ліги. Він ушосте поспіль піднявся на п'єдестал на етапах Діамантової ліги.

Також Дорощук вдруге поспіль відібрався до фіналу сезону Діамантової ліги.

Дорощук – третій українець, кому вдалося кваліфікуватися до фіналу сезону Діамантової ліги-2025. Раніше у жіночих стрибках у висоту це зробили Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Раніше повідомлялося, що Магучіх без результату завершила виступи на етапі Діамантової ліги у Лозанні.