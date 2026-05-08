Уперше від 2007 року: збірна України вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею

Збірна України вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею.

Сталося це завдяки тому, що "синьо-жовті" посіли друге місце на ЧС-2026 з хокею у дивізіоні ІА, який відбувся у Польщі.

Підопічні Дмитра Христича виграли три з п'яти матчів на турнірі, набравши 10 очок. Крім українців, до еліти також вийшов Казахстан (13 балів), який переміг у всіх п'яти поєдинках.

На ЧС-2026 "синьо-жовті" стартували поразкою від Польщі (2:3), після чого здолали Литву (2:1), обіграли Францію (3:2), в серії булітів програли Казахстану (4:5) та перемогли Японію (3:1).

Зазначимо, що завоювати путівку до еліти збірній України допомогла команда Литви, яка в останньому матчі турніру завадила полякам перемогти основний час. Тим самим литовці зберегли прописку у дивізіоні IA, Японія фінішувала останньою та вилетіла до дивізіону IB (третій за престижністю — прим.).

Турнірна таблиця ЧС-2026 у дивізіоні ІА

1. Казахстан — 13 очок, +12 (різниця шайб)

2. Україна — 10 очок, +2

3 Франція — 8 очок, +1

4. Польща — 8 очок, 0

5. Литва — 4 очки, -5

6. Японія — 2 очки, -10

Цього року збірна України вдруге поспіль грала на чемпіонаті світу в дивізіоні ІА. Торік наші хокеїсти були близькими до того, аби повернутися до еліти, але у вирішальному матчі заключного туру програли Японії (2:3).

Тепер же "синьо-жовті" нарешті здобули підвищення в класі. Востаннє на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні наша збірна грала ще 2007 року.

Нагадаємо, що збірна України провела дев'ять сезонів в еліті світового хокею. Найкращим результатом було дев'яте місце на ЧС-2002.

ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні за участю збірної України відбудеться від 14 до 30 травня наступного року в Німеччині.

Суперники "синьо-жовтих" на ЧС-2027 стануть відомі за підсумками ЧС-2026 з хокею в елітному дивізіоні, який відбудеться від 15 до 31 травня цього року у Швейцарії.

