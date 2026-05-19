Уперше від сезону-2003/04: "Арсенал" став чемпіоном АПЛ

Втрата очок від "Манчестер Сіті" дозволила "канонірам" достроково здобути довгоочікуваний чемпіонський титул.

"Арсенал" / © Associated Press

Лондонський "Арсенал", який напередодні обіграв "Бернлі", став переможцем англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Сталося це після того, як "Манчестер Сіті" на виїзді зіграв унічию з "Борнмутом" (1:1) в матчі передостаннього, 37-го туру АПЛ.

Перед початком цього поєдинку команда Хосепа Гвардіоли на 5 очок відставала від "канонірів", маючи гру в запасі. Тож "городянам" обов'язково потрібно було перемагати, аби зберегти шанси на чемпіонство.

Однак це завдання виявилося "небесно-блакитним" не до снаги. "Борнмут" відкрив рахунок завдяки голу Елі Крупі на 39-й хвилині матчу. Гості відігралися зусиллями Ерлінга Голанда на 90+5-й хвилині, але на більше часу вже не залишилося.

Таким чином, "Арсенал" (82 очки) за тур до кінця став недосяжним для "Манчестер Сіті" (78 балів) у турнірній таблиці й достроково здобув перший від сезону-2003/04 чемпіонський титул та 14-й в історії.

"Борнмут" (56 пунктів) перебуває на шостому місці в АПЛ та забезпечив собі потрапляння до єврокубків на наступний сезон.

В останньому турі 24 травня "Манчестер Сіті" прийме "Астон Віллу", а "Борнмут" на виїзді зустрінеться з "Ноттінгемом".

Раніше стало відомо, що Гвардіола залишить "Манчестер Сіті" після завершення поточного сезону.

