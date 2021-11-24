Уперше за 14 років: "Динамо" і "Шахтар" повторили історичний антирекорд у Лізі чемпіонів

Уперше за 14 років: "Динамо" і "Шахтар" повторили історичний антирекорд у Лізі чемпіонів

Обидва українські гранди втратили шанси пробитися в єврокубкову весну.

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" повторили найгірший результат українських клубів за всю історію виступів у Лізі чемпіонів.

За тур до завершення групового етапу і "біло-сині, і "гірники" втратили шанси на потрапляння до плейоф єврокубків. В останніх матчах "Динамо" вдома програло "Баварії" (1:2), а "Шахтар" на виїзді поступився "Інтеру" (0:2). Таким чином, перед заключним туром групового раунду в активі обох українських клубів лише по одному очку.

"Динамо" і "Шахтар" повторили власний ж антирекорд у Лізі чемпіонів. Вперше за 14 років кияни та "гірники" разом залишилися без єврокубкової весни за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів.

Такий європровал українських грандів трапився вдруге в історії. Вперше "Динамо" і "Шахтар" синхронно фінішували останніми у своїх групах Ліги чемпіонів у сезоні-2007/08. Тоді кияни змагалися в квартеті з "Манчестер Юнайтед", "Ромою" і "Спортингом", а донецький клуб протистояв "Мілану", "Селтіку" та "Бенфіці".

Україна вперше від сезону-2007/08 не буде представлена в плейоф Ліги Європи. Що стосується плейоф Ліги чемпіонів, то туди востаннє український клуб виходив чотири роки тому - "Шахтар" у кампанії-2017/18.