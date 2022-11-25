Уперше за 36 років: на чемпіонаті світу з футболу встановили несподіване досягнення

У 16 поєдинках Мундіалю в Катарі не було показано жодної червоної картки.
Команди-учасниці чемпіонату світу-2022 з футболу встановили цікаве досягнення на турнірі, який від 20 листопада до 18 грудня триватиме в Катарі.
За п'ять днів Мундіалю, упродовж яких глядачі мали змогу побачити 16 матчів першого туру групового етапу ЧС-2022, арбітри не продемонстрували гравцям жодної червоної картки.
Таким чином, вперше за 36 років у всіх поєдинках стартового туру планетарної першості не було зафіксовано навіть одного вилучення.
Востаннє подібне траплялося 1986 року на чемпіонаті світу в Мексиці.
0 - No player was shown a red card on MD1 of the 2022 World Cup, the first time this has happened since the 1986 edition. Pedagogy. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Vv7T2ZvR6A— OptaJean (@OptaJean) November 24, 2022
Нагадаємо, перший тур ЧС-2022 завершився матчем між Бразилією і Сербією, в якому перемогу здобули південноамериканці.
- Груповий раунд Мундіалю в Катарі завершиться 2 грудня. Далі команди визначатимуть переможця турніру в протистояннях плейоф, які складатимуться з одного матчу.
- Фінальний поєдинок ЧС-2022 відбудеться 18 грудня на Національному стадіоні в Лусаїлі, який вміщує 80 тисяч глядачів.
Читайте також:
Збірна Бразилії повторила рекордну безпрограшну серію Німеччини на груповій стадії чемпіонатів світу
Пробили дно: сербські фанати скандували кричалку про братання з росіянами перед матчем ЧС-2022
Гравець Камеруну вийшов на матч ЧС-2022 із прапором країни-агресорки на бутсах (фото)