Уперше за 36 років: на чемпіонаті світу з футболу встановили несподіване досягнення

У 16 поєдинках Мундіалю в Катарі не було показано жодної червоної картки.

Команди-учасниці чемпіонату світу-2022 з футболу встановили цікаве досягнення на турнірі, який від 20 листопада до 18 грудня триватиме в Катарі.

За п'ять днів Мундіалю, упродовж яких глядачі мали змогу побачити 16 матчів першого туру групового етапу ЧС-2022, арбітри не продемонстрували гравцям жодної червоної картки.

Таким чином, вперше за 36 років у всіх поєдинках стартового туру планетарної першості не було зафіксовано навіть одного вилучення.

Востаннє подібне траплялося 1986 року на чемпіонаті світу в Мексиці.

0 - No player was shown a red card on MD1 of the 2022 World Cup, the first time this has happened since the 1986 edition. Pedagogy. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Vv7T2ZvR6A — OptaJean (@OptaJean) November 24, 2022

Нагадаємо, перший тур ЧС-2022 завершився матчем між Бразилією і Сербією, в якому перемогу здобули південноамериканці.

Груповий раунд Мундіалю в Катарі завершиться 2 грудня. Далі команди визначатимуть переможця турніру в протистояннях плейоф, які складатимуться з одного матчу.

Фінальний поєдинок ЧС-2022 відбудеться 18 грудня на Національному стадіоні в Лусаїлі, який вміщує 80 тисяч глядачів.

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