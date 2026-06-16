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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Проспорт
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Уперше за 68 років: на чемпіонаті світу з футболу повторився унікальний випадок

Лише вдруге в історії проведення Мундіалів чотири матчі ігрового дня завершилися внічию.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Іран — Нова Зеландія

Іран — Нова Зеландія / © Associated Press

На чемпіонаті світу-2026 з футболу повторився унікальний випадок — у понеділок, 15 червня (за місцевим часом), всі поєдинки турніру завершилися внічию.

  • Іспанія — Кабо-Верде — 0:0

  • Бельгія — Єгипет — 1:1

  • Саудівська Аравія — Уругвай — 1:1

  • Іран — Нова Зеландія — 2:2

Лише вдруге в історії проведення Мундіалів і вперше за 68 років чотири матчі ігрового дня завершилися внічию.

Уперше чотири нічиї за день було на чемпіонаті світу 1958 року — того дня було зіграно вісім поєдинків.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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