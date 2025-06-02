УПЛ-2025/26: повний список клубів-учасників і дата старту нового сезону

"Кудрівка" / © ФК "Кудрівка"

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Визначилися всі клуби-учасники української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

У новому розіграші чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні змагатимуться 16 команд: 12 клубів зберегли прописку в УПЛ за підсумками минулої кампанії, а ще чотири піднялися з Першої ліги – напряму або після перехідних матчів.

За підсумками сезону-2024/25 з УПЛ напряму вилетіли два найгірші клуби – "Чорноморець" та "Інгулець". Після невдач у плейоф понизилися у класі також "Лівий Берег" і "Ворскла", яка вперше в історії вилетіла з еліти чемпіонату України з футболу.

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Підвищилися до УПЛ дві найкращі команди Першої ліги – "Епіцентр" і "Полтава", а також "Кудрівка" та "Металіст 1925", які перемогли у перехідних протистояннях.

Зазначимо, що "Епіцентр", "Полтава" та "Кудрівка" вперше в історії зіграють в еліті українського футболу.

Усі учасники УПЛ-2025/26: "Динамо", "Олександрія", "Шахтар", "Полісся", "Кривбас", "Карпати", "Зоря", "Рух", "Верес", "Колос", "Оболонь", ЛНЗ, "Епіцентр", "Полтава", "Металіст 1925", "Кудрівка".

Старт нового сезону УПЛ заплановано на 2 серпня 2025 року (базова дата).

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Раніше повідомлялося, що клуби УПЛ відмовилися від проведення традиційного матчу-відкриття сезону – Суперкубка України.

Нагадаємо, чемпіоном УПЛ-2024/25 стало "Динамо". "Біло-сині" здобули "золото" чемпіонату України 17-й раз в історії та вперше від сезону-2020/21.